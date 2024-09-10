Монголія не арештувала диктатора Путіна: у МКС прокоментували

Зважаючи на Римський статут, Монголія мала б арештувати "фюрера", але відмовилася.

Монголія не арештувала президента-диктатора РФ Володимира Путіна під час його офіційного візиту до країни. Втім, у Римському статуті є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками.

Про це заявив Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан в коментарі РБК.Україна.

"Що стосується Монголії. Так це публічна інформація, що Путін там був. Є спеціальна процедура в Римському статуті щодо роботи з такими випадками, коли держава не співпрацювала із судом. Відповідно це все контролюється суддями. Надалі коментувати не буду. Але судді цього свідомі. Ми знаємо що відбулося", - наголосив Карім Хан.

З його слів, якщо трапляються такі випадки - такі як ігнорування виконати ордер на арешт, то відбувається генеральне засідання усіх держав-членів, що підписали Римський статут. Вже після цього ухвалюють відповідне рішення.

Слід зауважити, що генпрокурор України Андрій Костін заявив, що офіційний Київ веде з партнерами роботу щодо того, аби країна, яка проігнорувала вимогу МКС "відчула наслідки".

Візит Путіна до Монголії

Диктатор РФ Путін прибув до Монголії 2 вересня. В Улан-Баторі господареві Кремля влаштували помпезне приймання – з червоною доріжкою та почесним караулом. В міжнародному аеропорту "Чингісхан" Володимира Путіна зустріла міністерка закордонних справ Монголії Батмунхіїн Батцецег.

В МЗС України заявили, що Монголія дозволила злочинцю уникнути правосуддя. У відомстві такі дії назвали "важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський зробив різку заяву щодо візиту Путіна до Монголії. З його слів, влада цієї країни продемонструвала більшу повагу до вбивці, ніж до міжнародного права.

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