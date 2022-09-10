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Моніторингова місія ООН озвучила жахливі цифри про кількість жертв війни серед цивільних

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Моніторингова місія ООН озвучила жахливі цифри про кількість жертв війни серед цивільних

Фото: Associated Press

Моніторингова місія ООН з прав людини станом після перевірки підтвердила дані щодо 14 059 жертв серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер, - пише Укрінформ.

«Внаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 – зазнали поранень. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими», – зауважила вона.

У місії планують 27 вересня оприлюднити чергову доповідь, у якій буде більше висновків щодо впливу збройного нападу Росію на ситуацію у сфері прав людини в Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7828
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