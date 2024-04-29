Моніторингові канали виявили понад 15 російських ботів, які не заблокували

У Мережі знайшли понад 15 аналогічних російських ботів, які, звичайно, ніхто не блокував.

Про це повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Натомість українські боти з "галочкою", яку видає особисто Телеграм - було знесено", - йдеться у повідомленні.

"Цікаве блокування бота з мопедів: а які правила повідомлення про повітряну мету порушив бот з мопедів, хтось мені зможе пояснити? Впевнений, що не зможуть. Поведінка дуже дивна, але дякувати Богові, що особисто ми були до цього готові", - читаємо у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у ГУР повідомили, що "бот розвідки" заблоковано в Telegram. Також у розвідці попередили, що ворог створює боти зі схожими назвами.

Додамо, що раніше у Мережі з'явилися повідомлення про те, що Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що у разі, якщо Telegram буде визнано непрозорою мережею, представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у месенджері.

Водночас Юрчишин заявляв про необхідність регуляції Telegram, а не про його блокування. Тобто держава хоче, аби компанія створила своє представництво на території України. В такому разі "ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кому заважає Telegram і хто хоче його прикрити в Україні?! Всі гарячі подробиці!

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