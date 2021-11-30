"Монобільшість розвалити не зможуть": Арахамія пояснив вихід нардепів із фракції "Слуга народу"

За його словами, подібна ситуація так само була рік тому.

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував вихід із фракції нардепа-мажоритарника Романа Сохи.

"Це просто хтось узяв гроші і почав працювати над тим, щоб виводити мажоритарників, тому що вони не можуть позбутися мандата, для того, щоб потім зробити дострокові парламентські вибори", - сказав він під час брифінгу у у Верховній Раді у вівторок, 30 листопада.

Водночас Арахамія впевнений, що монобільшість розвалити не зможуть.

Нагадаємо:

Роман Соха, народний депутат-мажоритарник 75 округу (Запорізька область), оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". Соха не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній раді й Офісі Президента.

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