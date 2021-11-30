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"Монобільшість розвалити не зможуть": Арахамія пояснив вихід нардепів із фракції "Слуга народу"

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"Монобільшість розвалити не зможуть": Арахамія пояснив вихід нардепів із фракції "Слуга народу"

УНІАН

За його словами, подібна ситуація так само була рік тому.

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував вихід із фракції нардепа-мажоритарника Романа Сохи.

"Це просто хтось узяв гроші і почав працювати над тим, щоб виводити мажоритарників, тому що вони не можуть позбутися мандата, для того, щоб потім зробити дострокові парламентські вибори", - сказав він під час брифінгу у у Верховній Раді у вівторок, 30 листопада.

Водночас Арахамія впевнений, що монобільшість розвалити не зможуть.

Нагадаємо:

Роман Соха, народний депутат-мажоритарник 75 округу (Запорізька область), оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". Соха не зміг змиритися з новими призначеннями на посади у Верховній раді й Офісі Президента.

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