«Моральне банкрутство»: у Німеччині жорстко пройшлися по Трампу через угоду з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

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Міністерка освіти Німеччини Карін Прієн виступила з критикою президента США Дональда Трампа через його заяви про необхідність зміни глави української держави та домовленості щодо постачання російського дизельного палива.

Про це вона написала в соцмережі X.

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Раніше Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито відмовився завершити війну, хоча, за словами американського лідера, мав для цього кілька нагод. Після цього президент США висловив думку, що Україні варто змінити главу держави.

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Крім того, Трамп звинуватив Зеленського в тому, що українські удари по російській енергетичній інфраструктурі нібито призводять до дефіциту дизельного пального.

Карін Прієн відреагувала на ці висловлювання, прокоментувавши допис німецьких ЗМІ, у якому йшлося про заяви американського президента.

«Заради кількох літрів дизельного палива. Яке моральне банкрутство», — написала міністерка.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

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Ми раніше інформували, що Дональд Трамп виступив за заміну Володимира Зеленського на лідера, готового домовлятися з Росією.

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