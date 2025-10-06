ТСН у соціальних мережах

"Моральний шантаж": Орбан публічно звинуватив Зеленського у тиску

Віктор Орбан заявив, що Зеленський шантажує ЄС для підтримки вступу України, попри референдум угорців проти.

Кирило Шостак
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський застосовує "моральний шантаж", намагаючись змусити країни ЄС підтримати вступ Києва, попри референдум угорців проти цього.

Про це Орбан написав у своєму дописі в Х.

Орбан стверджує, що Зеленський намагається вирішувати, що найкраще для угорців, і використовує медіа-кампанію проти Угорщини для тиску.

"За всієї поваги, Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до ЄС", – наголосив він, додавши, що договір про ЄС вимагає одноголосної згоди держав-членів.

Орбан послався на референдум, де угорський народ переважною більшістю проголосував проти членства України в ЄС.

"Жодна країна не прокладала шлях до ЄС шляхом шантажу, і цього разу цього не станеться", – заявив прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії єдиним очільником уряду, який гальмував вступ Києва до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що існування України відповідає інтересам Угорщини, адже вона розташована між його країною та Росією.

