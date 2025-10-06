- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
"Моральний шантаж": Орбан публічно звинуватив Зеленського у тиску
Віктор Орбан заявив, що Зеленський шантажує ЄС для підтримки вступу України, попри референдум угорців проти.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський застосовує "моральний шантаж", намагаючись змусити країни ЄС підтримати вступ Києва, попри референдум угорців проти цього.
Про це Орбан написав у своєму дописі в Х.
Орбан стверджує, що Зеленський намагається вирішувати, що найкраще для угорців, і використовує медіа-кампанію проти Угорщини для тиску.
"За всієї поваги, Угорщина не має моральних зобов'язань підтримувати вступ України до ЄС", – наголосив він, додавши, що договір про ЄС вимагає одноголосної згоди держав-членів.
Орбан послався на референдум, де угорський народ переважною більшістю проголосував проти членства України в ЄС.
"Жодна країна не прокладала шлях до ЄС шляхом шантажу, і цього разу цього не станеться", – заявив прем'єр.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишиться в історії єдиним очільником уряду, який гальмував вступ Києва до Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що існування України відповідає інтересам Угорщини, адже вона розташована між його країною та Росією.