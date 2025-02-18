Мораторій на атаки по енергетиці: Лавров розкрив деталі переговорів зі США

США запропонували запровадити мораторій на атаки на енергетичні об’єкти як в Росії, так і в Україні.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров виступив після переговорів із американськими представниками в Ер-Ріяді, озвучивши основні теми обговорення. За його словами, США запропонували запровадити мораторій на атаки на енергетичні об’єкти як в Росії, так і в Україні.

Про це повідомляє ТАСС.

Водночас він заявив, що Росія нібито не ставила за мету завдавати шкоди енергетичній інфраструктурі України, хоча масовані атаки на об’єкти критичної інфраструктури тривають уже не перший рік.

Окремо Лавров прокоментував удари по російських енергетичних об’єктах, зокрема атаку на насосну станцію в Кубані. За його словами, це було ініційовано президентом України Володимиром Зеленським, а такі дії, як заявив міністр, “пора зупинити”.

Крім того, Лавров зазначив, що Москва і Вашингтон відчули готовність один одного до “руху вперед” і будуть намагатися створити умови для відновлення повноцінної співпраці між двома країнами.

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори представників США та Росії без участі представників України та Європи.