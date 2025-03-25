Мораторій на удари по енергоінфраструктурі: Кремль опублікував список об'єктів

Документ нібито узгоджений між США та РФ, принаймні так стверджує сторона країни-агресорки.

Країна-агресорка Росія опублікувала перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленостями у Саудівській Аравії, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

До списку нібито входять

нафтопереробні підприємства

нафто-, газопроводи та сховища, включно з насосними станціями

інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники

атомні електростанції

дамби гідроелектростанцій

Загарбники цинічно мовчать про те, що вони завдають удари і по цивільній інфраструктурі, в тому числі по житлових будинках з цивільними, школах, лікарнях тощо. У переліку цих об'єктів немає.

Росіяни стверджують, що тимчасовий мораторій діє протягом 30 діб, починаючи від 18 березня 2025 року. Окупанти зазначають, що є можливість продовження угоди за місяць після цієї дати та виходу з домовленості у разі її недотримання однією із сторін. Документ нібито узгоджений між США та РФ.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Кремля, що росіяни почала відліку мораторію на удари від 18 березня. За його словами, окупанти намагаються перекрутити домовленості і всіх обманути.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США можуть скасувати санкції проти РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.