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Моравецький під час візиту до Києва розповів про новий план Путіна щодо України

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Моравецький під час візиту до Києва розповів про новий план Путіна щодо України

Twitter/Kancelaria Premiera

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України і звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро.

За його словами, якби Росія перемогла, це була б велика поразка не лише для України, а й для всієї Європи. Для ЄС це означало б поразку європейських цінностей, за які сьогодні бореться Україна.

Про це Канцелярія прем'єр-міністра Польщі повідомила у Твітері.

аступний план Путіна - поставити Україну на коліна через брак фінансових ресурсів", - сказав Моравецький.

Він заявив, що з цієї героїчної оборони України має народитися нова Європа – "Європа з Україною як державою-членом".

"Польща разом зі своїми союзниками наполегливо закликає нас надати Україні ті кошти, які ми обіцяли від ЄС, тобто 9 мільярдів євро", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, до Києва 9 вересня прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Під час візиту була запланована серія з кількох зустрічей. Так, мали обговорюватись важливі питання, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою.

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