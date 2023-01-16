Моравецький закликав зупинити Росію, яка вчиняє воєнні злочини

Моравецький впевнений, що Росія свідомо йде на воєнні злочини

Росія свідомо атакує мирне населення України, тому її необхідно негайно зупинити.

Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький розмістив у себе в Twitter наслідки російської ракетної атаки у Дніпрі.

“Росія свідомо вчиняє чергові воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її”, - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих у результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 29.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі під час ракетного терористичного удару військ РФ по житловій багатоповерхівці постраждала матір захисника України, який воює на Бахмутському напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.