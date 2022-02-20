Моравецький заявив, що Польща готова надати Україні додаткову військову допомогу

Зараз уже всі розуміють загрозу з боку Росії.

Польща готова зробити додаткове постачання військової допомоги в Україну.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, - пише Укрінформ.

“Ми готові здійснити постачання в Україну додаткового оборонного озброєння для захисту території, міст, людей від російської агресії”,- зазначив Моравецький.

На його переконання, ця допомога має бути якомога ефективнішою, оскільки західні партнери ще декілька тижнів тому поводитися не до кінця одностайно. Зараз уже всі розуміють загрозу з боку Росії.

Моравецький зазначив, що поділяє точку зору Президента України Володимира Зеленського про те, що пакет санкцій треба представити заздалегідь, аби Кремль усвідомлював ризики, пов'язані з подальшими агресивними діями.

“Я поділяю цю логіку, у такому ж стилі звучав мій виступ під час засідання Європейської ради кілька днів тому”,- наголосив Моравецький.

Деякі західні партнери побоюються, що у разі застосування такої стратегії окремі країни ЄС могли б відмовитися від солідарного фронту в питанні накладення санкцій проти РФ.

“Зараз чітко видно, що це не лише економічна атака на Україну, фінансова та енергетична петля, що стискає горло Україні, а це також і загроза військового наступу, що ще донедавна здавалося чимось неймовірним”, - наголосив Моравецький.

Польський прем’єр підкреслив, що Варшава намагається зробити усе можливе, щоб пакет санкцій проти Росії був максимально болючим, і Польщі багато чого в цьому питанні вдалося досягти.

Відповідаючи на питання, чи йому не здається, що зараз відбувається Мюнхен 1938 року, а свою негативну роль в цьому контексті відіграє Німеччина, Моравецький відповів, що нинішня ситуація “викликає певні асоціації з Мюнхеном”. Однак він висловив сподівання, що цього разу не дійде до політики замирення агресора, а буде тверда відповідь, яку, очевидно, відчують на собі і країни Заходу.

“З цими коштами потрібно рахуватися, адже нічого не буває безплатно. Але якщо ми хочемо, щоб базові європейські цінності збереглися, то Європа мусить відповісти рішуче”,- резюмував Моравецький.

Польща раніше задекларувала постачання в Україну боєприпасів, переносних зенітно-ракетних комплексів, дронів, мінометів та гранатометів.

Читайте також:

Виступ Володимира Зеленського на 58-й мюнхенській конференції з питань безпеки