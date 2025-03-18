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Перемир'я у Чорному морі: переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

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Перемир'я у Чорному морі: переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Дональд Трамп і Володимир Путін / Фото: Associated Press

Трамп і Путін домовилися про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Також будуть переговори щодо перемир'я на Чорному морі, повідомили в Білому домі.

Рух до миру розпочнеться із припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо реалізації морського перемир'я у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного світу.

Про це йдеться у заяві Білого дому 18 березня за підсумками телефонної розмови президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

"Ці переговори негайно розпочнуться на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Нагадаємо, що 18 березня президент США Трамп і кремлівський очільник Володимир Путін говорили телефоном про припинення вогню у війні в Україні. 

Ця розмова стала найтривалішою в історії перемовин у такому форматі президентів Росії та США.

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