Мощі та музейні експонати: Ткаченко розповів про майбутню ревізію для перевірки стану майна Києво-Печерської лаври

Для перевірки наявності та стану рухомого майна Києво-Печерської лаври, наприклад, мощей святих та музейних експонатів, буде проведена окрема ревізія.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

"Окрім нерухомого майна, там ще є музейні експонати - понад 800 екземплярів, у тому числі мощі святих, які були передані монахам на використання, і щодо них буде окрема ревізія", - заявив він.

Ткаченко нагадав про кримінальну відповідальність тих осіб, які мають наміри кудись переміщати рухоме майно Лаври, у тому числі мощі чи музейні експонати.

"Остання ревізія була у 2018 році, і всі об'єкти є у переліку. І будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП стосовно рухомого майна і власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони матимуть кримінальну відповідальність", - резюмував міністр.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

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