"Моська, яка гавкає на слона": політолог про політичну роль Медведєва в Кремлі

Наразі в Російській Федерації усім завідує, а також впливає на війну в Україні сам диктатор Володимир Путін.

Російський політолог Дмитро Орєшкін каже, що всі інші борються за сфери впливу і "доступ до тіла". Натомість сам "фюрер" Путін ухвалює всі рішення та формує зовнішню політику.

Таку думку Орєшкін висловив в ефірі телеканалу Freedom, пише УНІАН.

За його словами, в РФ все тримається на Путіні, який в сновному він черпає інформацію та використовує її з боку спецслужб.

Не має на диктатора впливу і заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, якого називають кишеньковим президентом агресорки Росії.

"Роль у нього принизлива. Це всі розуміють, крім нього. Роль моськи, яка гавкає на слона. При цьому він повинен це робити голосно, тому що у нього поганий бекграунд. Він намагався поводитися як демократ і ліберал, тепер йому потрібно виправляти допущені помилки", - зазначив політолог.

Нагадаємо, ранше повідомлялося, що Медведєв однією ногою в дурдомі і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра. Навіть цікаво, як відреагує на інцидент Путін цього разу.

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