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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Москва "чекає" на Київ: Кремль знову перекладає відповідальність за відсутність переговорів

Російська сторона заявляє про невизначеність Києва щодо продовження переговорів.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кремль знову перекладає відповідальність

Кремль знову перекладає відповідальність / © Pexels

Переговори між Росією та Україною «підвисли» через дії Києва. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Про це повідомляють у російських медіа.

За її словами, наразі немає «жодної інформації від української сторони щодо третього раунду переговорів, попри те, що російська делегація готова прибути до Стамбула».

«Говорили, що так їм потрібне стабільне стійке перемир’я. А, бачите, від чергового раунду чи то ухиляються, чи поки що не сформулювали, коли будуть чи готові проводити», — зазначила Захарова.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та, за необхідності, завдати превентивних ударів. У Кремлі заяву відмовилися коментувати.

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