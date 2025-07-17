Москва "чекає" на Київ: Кремль знову перекладає відповідальність за відсутність переговорів

Кремль знову перекладає відповідальність / © Pexels

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Переговори між Росією та Україною «підвисли» через дії Києва. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Про це повідомляють у російських медіа.

За її словами, наразі немає «жодної інформації від української сторони щодо третього раунду переговорів, попри те, що російська делегація готова прибути до Стамбула».

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«Говорили, що так їм потрібне стабільне стійке перемир’я. А, бачите, від чергового раунду чи то ухиляються, чи поки що не сформулювали, коли будуть чи готові проводити», — зазначила Захарова.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва повинна повною мірою відповісти Заходу та, за необхідності, завдати превентивних ударів. У Кремлі заяву відмовилися коментувати.