Москва чекає поступок: The Times розповів, що відбувається навколо переговорів Трампа і Путіна

Дипломатичні відомства США та Росії підтвердили контакти, але незрозуміло, чи спілкувався Трамп із Путіним після інавгурації, чи це сталося раніше.

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і досяг певного прогресу у врегулюванні війни в Україні. Однак у Росії скептично ставляться до таких заяв.

Про це пише The Times.

Чи дійсно відбулася розмова Трампа та Путіна?

Дипломатичні відомства США та Росії підтвердили контакти, але незрозуміло, чи спілкувався Трамп із Путіним після інавгурації, чи це сталося раніше.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що Кремль очікує, що переговори враховуватимуть інтереси РФ, але наразі від США жодних конкретних пропозицій не надходило.

Чого вимагає Кремль?

The Times нагадує, що у 2024 році Путін заявляв, що мирний договір можливий лише за умови, що:

Україна визнає російське правління на окупованих територіях, включаючи чотири області.

Київ відмовиться від вступу в НАТО.

Захід зніме санкції проти Росії.

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Проросійські аналітики стверджують, що головна мета Кремля не територіальні загарбання, а встановлення в Києві лояльного до Москви уряду. Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення Путін хотів призначити проросійського олігарха Віктора Медведчука новим лідером України.

Переговори Трампа та Путіна: коли і де?

Дата зустрічі Трампа та Путіна ще не визначена, однак Росія розглядає як майданчик для переговорів Саудівську Аравію або ОАЕ.

Голова комітету з міжнародних справ російського парламенту Леонід Слуцький повідомив журналістам, що підготовка до зустрічі перебуває на "просунутій стадії". За його словами, переговори можуть відбутися до кінця березня.

Що вимагає Україна?

Президент Зеленський наполягає, що довгостроковий мир можливий лише за умови надійних гарантій безпеки від Заходу.

"Якби в мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, підтримають і нададуть гарантії безпеки, я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Трампу потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів повернутися з війною проти нас", – заявив Зеленський.

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Водночас Росія категорично відкидає будь-яку угоду, яка передбачає розміщення миротворчих військ НАТО в Україні. У Кремлі аргументують це тим, що західні сили можуть спровокувати "неконтрольовану ескалацію".

Раніше в Росії заявили, що команда Трампа "показує зацікавленість у відновленні діалогу з РФ". За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, Москва готова до діалогу з Вашингтоном.