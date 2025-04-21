Москва досі не відповіла на пропозицію припинення вогню після Великодня — Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Москві не вистачило дня, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у повідомленні у соцмережах з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

“Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова”, — наголосив глава української держави.

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Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.