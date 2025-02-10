У Росії заявили, що команда Трампа "показує зацікавленість у відновленні діалогу з РФ". За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, Москва готова до діалогу з Вашингтоном.

Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

"Політика США підриває режим нерозповсюдження ядерної зброї, контроль над нею слабшає", - додав Рябков.

Він також зауважив, що домовленостей про контакти РФ та США на найвищому рівні зараз немає.

Нагадаємо, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що на російських дипломатів буцімто "чиниться колосальний тиск". Мовляв, їм погрожують розправою.

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