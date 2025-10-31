ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2603
Час на прочитання
1 хв

Переговори України та Росії: у МЗС РФ зробили нову заяву

У МЗС РФ кажуть, що пропозиції Росії Україні про гуманітарні паузи і робочі групи нібито залишаються чинним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Михайло Галузін

Михайло Галузін / © Associated Press

У Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі».

Таку заяву у коментарі виданню «Известия» зробив заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін.

«Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання та до продовження прямих переговорів із представниками Києва. Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати їм майданчик Стамбула. Таким чином, всі умови для розвитку стамбульського треку є. Проблемою є лише відсутність політичної волі Києва», — сказав він.

Він також зазначив, що переговори у Стамбулі «мають відбуватися з урахуванням реальної ситуації та напрацювань переговорів 2022 року».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія поки не готові завершити війну і укласти мирну угоду, незважаючи на переговори та дипломатію Трампа.

Віцепрезидент США зазначив, що однією з перешкод на шляху мирних переговорів залишається «фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді».

«Саме це ускладнило досягнення угоди в останні кілька місяців», — додав Венс.

Дата публікації
Кількість переглядів
2603
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie