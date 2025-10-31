Переговори України та Росії: у МЗС РФ зробили нову заяву

Михайло Галузін / © Associated Press

Реклама

У Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі».

Таку заяву у коментарі виданню «Известия» зробив заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін.

«Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання та до продовження прямих переговорів із представниками Києва. Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати їм майданчик Стамбула. Таким чином, всі умови для розвитку стамбульського треку є. Проблемою є лише відсутність політичної волі Києва», — сказав він.

Реклама

Він також зазначив, що переговори у Стамбулі «мають відбуватися з урахуванням реальної ситуації та напрацювань переговорів 2022 року».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія поки не готові завершити війну і укласти мирну угоду, незважаючи на переговори та дипломатію Трампа.

Віцепрезидент США зазначив, що однією з перешкод на шляху мирних переговорів залишається «фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони діють краще, ніж є насправді».

«Саме це ускладнило досягнення угоди в останні кілька місяців», — додав Венс.