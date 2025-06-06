Москва готова надати притулок Ілону Маску на тлі його конфлікту з Трампом

Ілон Маск / © Associated Press

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Росія готова надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску на тлі його публічного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив у п’ятницю, 6 червня, заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Дмитро Новіков в коментарі пропагандистам ТАСС.

«Я думаю, що Маск грає зовсім в іншу гру, що йому не знадобиться політичний притулок. Хоча якби він йому знадобився, Росія точно могла б йому його запропонувати», — сказав російський політик.

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Натомість заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який виконує роль рупора Кремля в соцмережах, запропонував посередництво у встановленні «миру» між Трампом і Маском в обмін на акції Starlink.

«Не сперечайтеся, хлопці», — написав Медведєв у мережі Х.

Загалом російські чиновники та пропагандисти, включно з ведучими державного телебачення та воєнними блогерами, прихильно коментували заяви Ілона Маска, вважаючи мільярдера співчутливою до Кремля фігурою.

Як повідомлялося раніше, суперечка між недавніми соратниками Ілоном Маском та Дональдом Трампом розпочалася, коли мільярдер після свого звільнення з посади директора DOGE в адміністрації президента США, публічно розкритикував «великий прекрасний законопроєкт» — радикальну податкову пропозицію Трампа.

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Маск публічно назвав закон, яким пишається Трамп, «огидною мерзотою». У відповідь президент США обізвав свого колишнього друга «божевільним».

Нагадаємо, напередодні, 5 червня, Ілон Маск фактично звинуватив господаря Білого дому у причетності до педофілії, заявивши, що Дональд Трамп фігурує у так звних «файлах Епштейна».