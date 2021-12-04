Москва має робити кроки щодо зниження напруженості в районі російсько-українського кордону — Вашингтон

США — не єдина країна, яка дотримується такої думки.

Москва має робити кроки щодо зниження напруженості в районі російсько-українського кордону.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, пише "Інтерфакс".

"Ми вважаємо, це завдання для них (російської влади — ред.)", — сказала вона, коли її запитали про те, яка зі сторін має працювати над деескалацією.

За словами Псакі, США – не єдина країна, яка дотримується такої думки. На думку Вашингтона, Москва має відмовитись від войовничої риторики, переглянути рішення про концентрацію військ.

Водночас завдання США — "бути готовими до дій у разі агресивних дій РФ проти України".

За її словами, для цього у США "є низка опцій, таких як економічні санкції". Про те, якими є інші "опції", Псакі говорити не стала.

"Ми хочемо бути впевненими, що готові", – додала вона.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден повідомив, що готує комплекс нових заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України.

У РФ заявили, що Джо Байден може провести телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав таку розмову ймовірною.

Водночас у Кремлі заявляють, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії в цьому питанні.

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