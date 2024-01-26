Москва намагається перекласти відповідальність за наслідки своєї війни в Україні - США в ООН

Кремль "несе повну й остаточну відповідальність за початок і продовження цієї війни".

Поспіх, з яким російська делегація скликала Радбез ООН після падіння Іл-76 в Бєлгородській області, вказує на те, що загарбники намагаються перекласти на Україну відповідальність за власну агресію проти сусідньої держави.

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З відповідною заявою виступив у четвер заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд, передає Укрінформ.

"Поспіх Росії скликати засідання Ради цілком відповідає моделі з російського підручника, з якою ми всі знайомі. РФ неодноразово намагалася перекласти на інших відповідальність за трагедії безглуздої війни за вибором, наче вона є жертвою, а не агресором", - зауважив представник американської дипломатії.

Він заявив, що наразі міжнародна спільнота збирає інформацію та намагається розслідувати падіння літака. Кремль "несе повну й остаточну відповідальність за початок і продовження цієї війни". Також Вуд зазначив, що російські військові також мають відповідати за вчинені ними воєнні злочини та інші звірства.

"Висловлювання стурбованості та спроби російських представників справити серозне ставлення до мандату Ради щодо підтримання міжнародного миру та безпеки є марними, бо Росія продовжує чинити агресію та невимовні звірства проти українських громадян", - підкреслив представник США.

Він також закликав міжнародну спільноту надалі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Не можна дозволити Кремлю досягти успіху в його спробі стерти незалежну Україну з карти та підкорити її народ",- наголосив Вуд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі висміяли бажання Путіна повернути Аляску.

Крім того, ми раніше інформували, що спецслужби Литви назвали справжню мету Путіна, не лише перемога у війні.

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