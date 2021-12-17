Зашморг для України: стало відомо, що Путін вимагав у Байдена в обмін на мир

Зашморг для України: стало відомо, що Путін вимагав у Байдена в обмін на мир

Кілька пунктів стосуються України.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Російське МЗС повідомляє, що у проєкті є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

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Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени України. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

Крім того, Вашингтону Кремль хоче заборонити "створювати військові бази на території держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік і не є членами Організації Північноатлантичного договору, використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двосторонню військову співпрацю".

У пунктах 6-7 йдеться, що країни НАТО відмовляються від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, зокрема приєднання України, а також інших держав", - йдеться у документі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та його російський колега Володимир Путін провели двогодинні переговори відеозв'язком. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

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