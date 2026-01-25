Москва просуває ідею поділу ЗАЕС: деталі від Politico

ЗАЕС

Американські чиновники розповіли про перебіг переговорів цього тижня, ключовими темами яких стали економічні питання та майбутнє Запорізької атомної електростанції. Попри активні обговорення, сторони не змогли дійти згоди.

Про це пише Politico.

Що обговорили Абу-Дабі

Цього тижня під час переговорів за участі представників США, України та Росії основна увага була зосереджена на економічних аспектах можливого мирного врегулювання та питанні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яку нині утримують російські війська. Американські посадовці зазначили, що питання залишається одним із найскладніших і найбільш чутливих у діалозі між сторонами.

Попри детальні обговорення, жодної конкретної угоди досягти не вдалося. Водночас, як зазначають у США, Москва підтримує ідею, за якої Україна та Росія в майбутньому мали б розподіляти виробництво електроенергії із Запорізької АЕС.

Один з американських чиновників зауважив, що переговори поступово переходять від абстрактних позицій до спроб уявити практичні вигоди від потенційного миру. Зокрема, йдеться про можливий план економічного процвітання для України, а також перспективи для Росії щодо відновлення ділових контактів зі Сполученими Штатами.

«Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру — як-от план процвітання для України, а також певні можливості для Росії укладати ділові угоди зі США», — зазначив американський посадовець.

Водночас питання Запорізької атомної електростанції залишається невирішеним, а розбіжності між позиціями сторін свідчать про складність пошуку компромісу щодо її майбутнього статусу та використання.

Нагадаємо, вночі 3 січня ЗАЕС втратила живлення.