ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
2 хв

Москва просуває ідею поділу ЗАЕС: деталі від Politico

У Кремлі пропонують розділити ЗАЕС між Росією та Україною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ЗАЕС

ЗАЕС

Американські чиновники розповіли про перебіг переговорів цього тижня, ключовими темами яких стали економічні питання та майбутнє Запорізької атомної електростанції. Попри активні обговорення, сторони не змогли дійти згоди.

Про це пише Politico.

Що обговорили Абу-Дабі

Цього тижня під час переговорів за участі представників США, України та Росії основна увага була зосереджена на економічних аспектах можливого мирного врегулювання та питанні контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яку нині утримують російські війська. Американські посадовці зазначили, що питання залишається одним із найскладніших і найбільш чутливих у діалозі між сторонами.

Попри детальні обговорення, жодної конкретної угоди досягти не вдалося. Водночас, як зазначають у США, Москва підтримує ідею, за якої Україна та Росія в майбутньому мали б розподіляти виробництво електроенергії із Запорізької АЕС.

Один з американських чиновників зауважив, що переговори поступово переходять від абстрактних позицій до спроб уявити практичні вигоди від потенційного миру. Зокрема, йдеться про можливий план економічного процвітання для України, а також перспективи для Росії щодо відновлення ділових контактів зі Сполученими Штатами.

«Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру — як-от план процвітання для України, а також певні можливості для Росії укладати ділові угоди зі США», — зазначив американський посадовець.

Водночас питання Запорізької атомної електростанції залишається невирішеним, а розбіжності між позиціями сторін свідчать про складність пошуку компромісу щодо її майбутнього статусу та використання.

Нагадаємо, вночі 3 січня ЗАЕС втратила живлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
553
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie