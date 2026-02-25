"Москва сприймає це серйозно": Мерц закликав Сі Цзіньпіна посилити тиск на Путіна

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого офіційного візиту до Пекіна закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб завершити війну в Україні. За словами очільника німецького уряду, Москва дуже уважно дослухається до позиції КНР.

Про це пише Associated Press.

Вплив Пекіна на Москву

Після спілкування із китайським керівництвом Мерц розповів журналістам, що прямо попросив Сі Цзіньпіна вплинути на завершення бойових дій. Західні уряди вже давно розчаровані тим, що Китай не робить достатньо для тиску на Росію, натомість зберігаючи з нею тісні торговельні та дипломатичні зв’язки.

Реклама

«Ми знаємо, що сигнали з Пекіна в Москві сприймаються дуже серйозно — це стосується як слів, так і дій», — наголосив Фрідріх Мерц.

Реакція Китаю на заклики Німеччини

У відповідь на заклики німецького канцлера Сі Цзіньпін вкотре повторив традиційну риторику Пекіна щодо війни. Китайський лідер зазначив, що його країна підтримує виключно політичне вирішення конфлікту в Україні.

Водночас очільник КНР наголосив на необхідності враховувати інтереси всіх учасників. За його словами, будь-яке мирне врегулювання має брати до уваги «законні занепокоєння всіх сторін» та відбуватися за їхньої рівноправної участі.

Заява Пекіна у річницю вторгнення

Напередодні, у четверту річницю початку повномасштабного вторгнення, в МЗС Китаю зробили нову заяву щодо війни в Україні. Речниця відомства Мао Нін зазначила, що Пекін підтримує всі зусилля для встановлення миру та вважає переговори єдиним життєздатним шляхом врегулювання конфлікту.

Реклама

Вона також додала, що ситуація нібито відкрила нові можливості для діалогу, якими сторони мають скористатися. У МЗС запевнили, що їхня країна не прагне отримувати вигоду від бойових дій і не розпалює їх, а навпаки — готова відігравати конструктивну роль.

Але попри офіційні миролюбні заяви, Пекін фактично посилює свою економічну та технологічну підтримку Москви. Як зазначають аналітики, Китай відкрив своєрідний «ленд-ліз» для російських виробників безпілотників та забезпечує постачання до 80% критично важливих компонентів для оборонного сектора РФ.

Експерти наголошують, що йдеться насамперед про постачання двигунів та електроніки для дронів, які атакують українську інфраструктуру, зокрема для новітніх систем із волоконно-оптичним управлінням. Уникаючи прямого передавання зброї через страх вторинних санкцій США, Китай зберігає «стратегічну невизначеність» і водночас допомагає Росії продовжувати війну.