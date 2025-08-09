ТСН у соціальних мережах

1148
1 хв

Москва цинічно заявляє про змову проти зустрічі Путіна і Трампа

Зустріч американського лідера і російського “фюрера” має відбутися у наступну п’ятницю, 15 серпня.

Олена Капнік
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Москва заявила, що деякі з країн нібито докладуть “титанічних зусиль” для зриву зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

Про це заявив посланець Росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

“Безумовно, низка країн, зацікавлених у продовженні конфлікту, докладатимуть титанічних зусиль (провокації та дезінформація), щоб зірвати заплановану зустріч між президентом Путіним та президентом Трампом”, - нахабна наголосив він.

Нагадаємо, стало відомо, що Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска. Втім, інших подробиць у Вашингтоні не озвучили. У Кремлі цю інформацію підтвердили.

Sky News пише, що такий вибір не випадковий. Авто статті наголошує, що цей американський штат фізично з'єднує США і РФ через полярні простори. Вибір цього місця розташування сигналізує про стратегічний паритет – лідери двох країн зустрічаються віч-на-віч у місці, де їхні інтереси буквально перетинаються. Адже геополітичне значення Аляски різко зросло завдяки невикористаним запасам викопного палива.

