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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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"Москва увесь день мовчала": Зеленський зробив заяву про переговори

Зеленський підтвердив, що готовий до прямих переговорів з Путіним, але констатував, що РФ проігнорувала вимоги Заходу щодо негайного перемир’я.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом і підтвердив, що готовий до прямих переговорів з Путіним.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні за 12 травня.

«Щойно говорив із президентом Туреччини Ердоганом — предметна розмова. Я вдячний президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині (на переговорах — Ред.)», — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Кремль досі ігнорує вимоги Заходу негайно припинити вогонь на фронті.

«На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми тривають. Москва весь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства», — каже глава держави.

За словами Зеленського, президент Туреччини Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч.

«Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині», — додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Дуже дивне мовчання! Зеленський готовий до переговорів із Путіним! ЧЕТВЕР, СТАМБУЛ!

Раніше президент США Дональд Трамп розповів, чого очікує від переговорів у Стамбулі. Також Трамп відповів, чи полетить особисто на переговори до Туреччини.

Нагадаємо, аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк сумнівається, що Путін особисто полетить до Туреччини.

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