Москва вибухнула погрозами на рішення Польщі визнати РФ державою-спонсоркою тероризму

Також Джабаров закликав польський уряд одуматися.
У Російській Федерації обурилися рішенням Польщі, яка визнала РФ державою-спонсоркою тероризму. У Москві заявляють, мовляв, Варшава втратила орієнтири.
Таку думку висловив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, повідомляють російські ЗМП.
"Протистояння з Росією зазвичай закінчувалося для Варшави трагічно", - кинувся погрозами політик, коментуючи рішення польського сейму.
"Спрогнозував" сенатор ще й "поділ Польщі": "На горизонті рано чи пізно замаячить четвертий поділ Польщі. Три з них вони вже якось пережили, втрачаючи території".
Також Джабаров закликав польський уряд одуматися. Мовляв, у Варшаві "сподіваються на заокеанського брата". "Не розуміючи, що, якщо щось трапиться, їм ніхто не допоможе", - висловився російський чиновник.
Нагадаємо, сейм Республіки Польща визнав Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи. Як зазначено в ухваленому документі, агресія Росії проти України є "грубим порушенням" заборони застосування сили Статуту ООН, а також є "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України".
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