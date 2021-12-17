Москва вимагає від НАТО офіційно підписати заборону на "військову діяльність в Україні та державах Азії"

Москва вимагає від НАТО офіційно підписати заборону на "військову діяльність в Україні та державах Азії"

Росія пропонує заборонити розвивати "двосторонню військову співпрацю" НАТО з Україною.

Москва вимагає у НАТО юридично закріпити відмову від прийому України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

Відповідний проєкт Угоди між РФ і США Москва опублікувала 17 грудня, пише російське видання Комерсант.

Ключовими статтями проєкту є 6 та 7 статті, що передбачають Москвою заборону розширення НАТО.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав", - йдеться у документі.

Москва пропонує офіційному Вашингтону підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною іншими державами Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, відмовляються від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії", — вимагає Росія.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про своє бажання розпочати переговори з НАТО, аби отримати юридичні гарантії про те, що Україна не ввійде до складу Альянсу.

Після цього Єнс Столтенберг прокоментував вимогу Володимира Путіна надати юридичні докази того, що Україна не ввійде до Альянсу. Відтак, Генсек НАТО різко негативно відповів на таку пропозицію і заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.

Натомість Росія пригрозила НАТО "тяжкими наслідками" в разі розширення Альянсу на схід. "Подальшого розширення НАТО бути не повинно. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето, - це все спроби з недійсними засобами", - заявили у Кремлі.

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