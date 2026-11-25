Прапор Польщі.

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Москва зухвало відкидає звинувачення Варшави щодо порушення російськими ракетами і дроном порушення повітряного простору Польщі. Відповідальності за інциденти РФ традиційно не визнала.

Про це заявив посол країни-агресорки Росії у Польщі Георгій Міхно.

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Він нахабно наголосив, мовляв, заяви Варшави «безпідставні, голослівні і не підкріплені доказами». Ба більше — він ще й вибухнув звинуваченнями на адресу польської влади. Мовляв, у неї антиросійські настрої.

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У російській дипмісії зухвало обурилися тим, що Варшава висуває звинувачення на адресу Росії, які, за твердженням Москви, ґрунтуються на «упереджених міркуваннях політичної кон’юнктури із заздалегідь призначеним винуватцем».

У традиційній кремлівській манері Міхно ще й зобразив Росію стороною, яка нібито потерпає від дій Польщі. Там заявили про «особливе обурення» через «публічну русофобську риторику» Варшави.

У посольстві РФ також бездоказово звинуватили польську сторону в навмисному нагнітанні антиросійських настроїв і погіршенні відносин між країнами.

Атаки РФ на Польщу

Раніше Польща зробила Росії попередження через ракетну атаку 20 листопада. Георгій Міхно 24 листопада прибув до польського Міністерства закордонних справ, куди його викликали через порушення російськими ракетами польського повітряного простору.

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Нагадаємо, зранку 20 листопада у Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі впали дві ракети, зокрема Х-101, і реактивний безпілотник РФ. Одна з ракет вибухнула неподалік місця проведення військових навчань «коаліції охочих» у місті Нова Демба (Підкарпатське воєводство).

Окрім того, пізно увечері 23 листопада російський БпЛА знову залетів до Польщі. Розвідувальний дрон порушив повітряний простір поблизу Дорогуська. Він перебував у польському небі дев’ять хвилин, пролетівши 20 кілометрів углиб країни.

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