Москва затягує час і ухиляється від переговорів: у РНБО пояснили мотиви

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

Москва ухиляється від тристоронньої зустрічі із США та Україною. Оскільки Росія хоче домовлятися без України.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Коваленко наголосив, що зараз важливо не дати росіянам можливостей затягувати далі час, бо переговорник від Путіна Ушаков відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч.

«Нагадаю, що вся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися з США без України. Але США сповідують принцип нічого про Україну без України. Тому Москва наразі і ухиляється від чіткої комунікації», — пояснив керівник ЦПД.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.