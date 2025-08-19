- Дата публікації
Москва затягує час і ухиляється від переговорів: у РНБО пояснили мотиви
Росія хоче домовлятися без України.
Москва ухиляється від тристоронньої зустрічі із США та Україною. Оскільки Росія хоче домовлятися без України.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Коваленко наголосив, що зараз важливо не дати росіянам можливостей затягувати далі час, бо переговорник від Путіна Ушаков відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч.
«Нагадаю, що вся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися з США без України. Але США сповідують принцип нічого про Україну без України. Тому Москва наразі і ухиляється від чіткої комунікації», — пояснив керівник ЦПД.
Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.