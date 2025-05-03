Журналіст Віталій Портников / © ТСН.ua

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Кремль вирішив змінити тактику і більше не намагається повністю знищити Україну, а намагається утримати контроль над захопленими територіями.

Таку думку вислови журналіст Віталій Портников у своїй колонці на Еспресо.

За його словами, Путін більше не намагається повністю знищити Україну, а зосереджується на зміцненні контролю над окупованими територіями й порятунку російської економіки, ослабленої санкціями й мілітаризацією. .

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«Але Путін, як ми розуміємо, буде намагатися використати ситуацію зацікавленості Трампа у такій мирній угоді. Насамперед для того, щоб продовжити вимагати виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також юридичного визнання наслідків окупації, якщо не самою Україною, так принаймні Сполученими Штатами», — розповів він.

Портников вважає, що поки Путін зосереджується на окупованих територіях України, адміністрація Трампа може спробувати укласти мирну угоду, що закріпить нинішню лінію фронту. Проте незрозуміло, скільки часу Путін готовий дотримуватись такої тактики.

«Тому я, звичайно, обережно ставився б до будь-якої інформації, яка свідчить про зміну путінської тактики. Тактика дійсно може бути змінена, просто тому, що у російського президента може не вистачати сил для подальшого просування своєї армії по українській землі, а тактика війни на виснаження не дає тих короткострокових результатів, на які Путін розраховував, коли вирішив вдатися до терору проти цивільного українського населення, не спонукає українське суспільство до швидкої капітуляції перед жорстоким агресором», — сказав він.

Російська ФСБ і Путін, як чекістська еліта Кремля, прагнуть відновити «історичну» територіальну цілісність, маючи на увазі межі СРСР. Без підкорення України, особливо виходу в Закарпаття, це неможливо. Путін навряд чи відмовиться від війни, але може зробити паузу, аби уникнути нових санкцій США, зокрема від Трампа. Важливо, хто скористається цією паузою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів про те, що Україна погодилася на умови США щодо завершення війни.