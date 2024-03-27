Москва звинуватила Україну, Британію та США у теракті в "Крокус Сіті Хол": Держдеп відреагував

У Сполучених Штатах Америки відреагували на заяву очільника російської ФСБ Олександра Бортникова про те, що, мовляв, за терактом в "Крокус Сіті Хол" в Підмосков’ї стоять не лише Україна, а й США і Велика Британія.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллер назвав неправдою заяви очільника російської спецслужби щодо причетності трьох країн до теракту в концертному залі.

"Ми чітко дали зрозуміти: немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, бо Україна не була причетна до цього. Я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України", - наголосив Міллер.

До слова, раніше Бортніков ствердно відповів на запитання пропагандистів, чи причетні до стрілянини у "Крокус Сіті Хол" Київ, Лондон та Вашингтон.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що в Кремлі не узгодили звинувачення про "український слід" в теракті в "Крокус Сіті Хол". Зокрема, Бортніков звинуватив СБУ в тому, що атака була вчинена за участю США і Великої Британії начебто для паніки в російському суспільстві.

Читайте також: