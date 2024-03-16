"Москві наплювати на Бєлгород": Портников розповів, що може реально сколихнути Росію

Рейди у Білгородську та Курську область не матимуть ніякого реального впливу на кремлівський режим.

Тільки дестабілізація у російській столиці може реально змінити ситуацію та сколихнути всю територію країни-агресорки.

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Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що рейди у Білгородську та Курську область не матимуть ніякого реального впливу на кремлівський режим.

"Вони ніяк не вплинуть на стабільність Росії. Втім, у Росії є одна територія, яка може сколихнути РФ. Це Москва. Оскільки, я чудово памʼятаю реакцію москвичів на Чеченські війни. Вона була ніяка і їх взагалі це не цікавило. Втім, коли відбувались події, які їх цікавили або стосувались, то реакція була миттєвою", - зазначив Портников.

Він заявив, що коли відбулось захоплення заручників на театральному центрі на Дубровці, російський диктатор Путін провів нараду, якам потім була розшифрована в телевізійній програмі одного з каналів РФ.

"На тій нараді Михайло Касьянов переконував Путіна, що не можна здійснювати рейд зі звільнення заручників, який планували ФСБ й МВС РФ. На що Путін йому відповів, що ще кілька днів і їх просто знесуть. І тоді дійсно на Червоній площі почались антивоєнні демонстрації", - розповів Портников.

Журналіст заявив, що москвичам завжди було абсолютно наплювати на те, що відбувається у провінціях.

"Теж саме стосується і вибухів будинків у Москві. Поки такі будинки вибухали десь у Буйнакську та Волгодонську, москвичів все влаштовувало. Їх не цікаво, що відбувається у провінції. Як тільки ж будинки почали вибухати в Москві, то реакція була миттєвою. І тут важливо зазначити, що обовʼязково такі будинки мають вибухати у житлових районах. Бо ж якщо такі вибухи будуть десь на Арбаті, або інших дорогих районах Москви, то звичайні москвичі будуть це тільки підтримувати" - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов оцінив можливість обміну територіями з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Легіон "Свобода Росії" відкрив третій гуманітарний коридор для евакуації мирних мешканців.

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