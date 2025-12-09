Мотиваційні контракти для військових: Кабмін подав до Ради законопроєкт

Військовослужбовець / © ТСН.ua

Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт, який стосується вдосконалення умов укладення контрактів про проходження військової служби та надання відстрочки від мобілізації. Йдеться про так звані мотиваційні контракти для військових.

Відповідний законопроєкт під номером 14283 зареєстрований на сайті парламенту.

Документ передбачає створення умов для переходу Сил оборони на контрактну модель комплектування, запроваджуючи так звані мотиваційні контракти.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт пропонує змінити статті 19, 20 та 23 закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Зокрема, йдеться про можливість укладати або переукладати контракти з підвищеними мотиваційними умовами для:

військовослужбовців, які служать за призовом під час мобілізації в особливий період;

мобілізованих резервістів;

військових, які вже проходять службу за контрактом.

Крім того, пропонується дозволити укладати контракти з підвищеними мотиваційними чинниками для військових, що переходять з інших видів служби, а також для військовозобов’язаних.

Нагадаємо, 5 грудня уряд затвердив проєкт закону, що запроваджує мотиваційні контракти для військовослужбовців усіх Сил безпеки й оборони. Нові контракти укладатимуться на чіткий термін від одного до п’яти років і передбачають щорічні фінансові бонуси та додаткову винагороду за участь у бойових операціях. Ключовим нововведенням є гарантована відстрочка від мобілізації на 12 місяців для тих, хто уклав контракт на термін від двох до п’яти років, після його закінчення.