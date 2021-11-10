"Мова лише про міграційні виклики та загрози", - Зеленський пояснив, кого не пропускатимуть через кордон з Білоруссю

"Мова лише про міграційні виклики та загрози", - Зеленський пояснив, кого не пропускатимуть через кордон з Білоруссю

Міграційна криза на білоруських кордонах триває вже кілька тижнів, а посилилася в останні дні.

Через міграційну кризу Україна посилить кордон із Білоруссю, самих білорусів пропускатимуть, а от мігрантів з інших країн, які нині перебувають на території Білорусі, стримуватимуть.

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Про це ввечері 10 листопада у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. Першим питанням було посилення нашої безпеки, нашого державного кордону через ситуацію у Білорусі. Хочу зауважити, що це жодним чином не вплине на перетин кордону громадянами Білорусі. Мова лише про міграційні виклики та загрози. Наша держава готова до їх вирішення та подолання", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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