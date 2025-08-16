ТСН у соціальних мережах

Мова та церква: Путін озвучив Трампу свої вимоги до України – NYT

Президент держави-агресорки хоче, щоб в Україні повернули «офіційний статус» російській мові.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом на саміті на Алясці 15 серпня російський президент Володимир Путін озвучив вимоги щодо російської мови та православної церкви Московського патріархату в Україні після завершення війни.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на європейських чиновників, ознайомлених зі змістом розмови.

За словами співрозмовників видання, Путін попросив гарантій повернення російській мові статусу офіційної мови в Україні та «безпеки» для російських православних церков.

При цьому Путін нібито погодився з тим, що Україна повинна мати сильні гарантії безпеки після врегулювання, але не в рамках НАТО.

Дональд Трамп сказав європейцям, що американські війська можуть брати участь.

Раніше журналіст американського видання Axios Барак Равід з посиланням на джерело, обізнане зі змістом переговорів Трампа і Путіна, повідомив, що російський президент начебто запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області.

Як повідомлялося, президент держави-агресорки Володимир Путін 16 серпня цинічно заявив, що Росія начебто хотіла би скорішого припинення бойових дій в Україні та додав, що в основу врегулювання має бути покладено «усунення першопричин кризи».

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме роз’яснень відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.

