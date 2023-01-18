"Мовчазне прийняття колишніх територій України": Медведєв викотив нові умови для переговорів

Він назвав дві абсурдні умови, які неможливо виконати.

Посіпака Путіна, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв знову заговорив про нові переговори з Україною та назвав умови, за яких вони можуть відбутися.

Свої чергові нісенітні думки він виклав 18 січня у Telegram.

Так, поплічник російського диктатора зажадав, визнання Україною та партнерами "ЛДНР", які Росія напередодні широкомасштабної війни проти України, 21 лютого, Путін визнав "незалежними державами".

"Для нових переговорів необхідно не так одноманітне розуміння принципів міжнародного права, як згоду з двох правових аспектів. По-перше, визнання (або як мінімум мовчазне прийняття) результатів самовизначення народу колишніх територій України, які втілені сьогодні у внутрішньому праві Росії – до її Конституції. І по-друге, вироблення спеціальних міжнародних норм, розрахованих на ситуацію, що склалася, і майбутні міжнародні відносини. Як це було, скажімо, під час підготовки Статуту ООН 1945 року. По суті це створення нових міжнародних правил, що доповнюють систему норм jus cogens (ред. - імперативна норму міжнародного права)", - написав Медведєв.

Також читайте Нова хвиля мобілізації в РФ націлена на жителів Москви: готують рейди підприємствами і бояться протестів

Варто зазначити, що заступник голови Ради Безпеки РФ славиться своїми нісенітницями стосовно війни, України, історії та світового порядку. Періодичні він публікує свої "хворі" думки у своїх соцмережах. За словами експертів, Медведєв часто транслює позицію Кремля.

Так, нещодавно він запропонував влаштовувати "тихі" розправи над "зрадниками", якими в РФ вважають усіх, хто не підтримує війну проти України та режим Путіна.

А перед новим роком Медведєв вирішив дати у кращих традиціях пропаганди свої абсурдні прогнози на 2023. Зокрема, він передрікає 2023 року "захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України", "розділ Європи" та "громадянську війну у США".

Читайте також: