Мовний омбудсмен вбачає у відмові від кирилиці загрозу нацбезпеці України

За його словами, кирилиця народжувалася і розквітала разом з українцями

Можлива відмова від кирилиці в українському правописі несе загрози національній безпеці України. А перехід на латиницю є антиукраїнським вибором.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, пише РБК-Україна.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - зазначив він.

За його словами, кирилиця народжувалася і розквітала разом з українцями.

"Гинули українські письменники, мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, - це окремий предмет для розмови в тому числі в РНБО. Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь.

Він додав, що його завдання щодо захисту української мови передбачає і захист кирилиці.

Нагадаємо:

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко та мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментували ініціативу секретаря РНБО Олексія Данілова про перехід на латиницю .

. Ткаченко переконаний, що всім українцям "спочатку нам треба добре вивчити українську мову", а вже потім говорити про латиницю.

Директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко заявив, що теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.

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