“Моя черга говорити”: дружина українського президента Олена Зеленська у США зустрілася з Ентоні Блінкеном (фото)

Держсекретар США запевнив першу леді України, що незалежна українська держава існуватиме набагато довше, ніж Путін.

Дружина президента України Олена Зеленська під час свого візиту до США на запрошення американської першої леді Джилл Байден зустрілася з головою Державного департаменту Ентоні Блінкеном.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Зеленська нагадала, що отримала запрошення відвідати США від дружини Байдена у травні цього року, коли вона відвідала Україну.

"Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором", - написала Олена Зеленська.

Першою офіційною особою, з якою уже зустрілася перша леді України, був держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Його позиція щодо того, що, цитую: "суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін", залишається незмінною", - зауважила Зеленська.

Як повідомляє АР, речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Блінкен запевнив Зеленську у прихильності США до України. Він також відзначив її роботу з цивільними особами, постраждалими від війни.

У виданні нагадали, що у вівторок, 19 липня, Зеленська має зустрітися з дружиною президента США Джилл Байден, а в середу, 20 липня, виступити перед законодавцями в залі Конгресу в Капітолії.

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Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська розповіла, що вона думає про позицію деяких європейських пацифістів, які вважають постачання зброї Україні затягуванням війни.

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