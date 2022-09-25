"Моя думка: ні": Зеленський вважає, що в Європі не буде стабільності, якщо Путін залишиться при владі

Президент України Володимир Зеленський вважає, якщо російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі, то в Європі не буде стабільності.

Так, на запитання, чи можлива стабільність у Європі, якщо Путін залишиться при владі, Зеленський відповів: "Ні".

Про це глава держави розповів в інтерв'ю CBS News.

"Мені нема чого додати. Моя думка: ні. Ми це спостерігаємо роками, стабільності не бачимо", – додав президент.

Він також сказав, що "Росія штучно створює інші кризи, і вони дуже відкрито обговорюють загрози для решти світу".

"Вони почали погрожувати нам ядерною зброєю. Чи залежатиме світ від однієї країни чи однієї людини? Світ має вирішити. Ми вирішили. Ми не залежатимемо від однієї людини, яка не є громадянином нашої країни", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "російський ведмідь поранений" і найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії.

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