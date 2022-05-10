"Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії": цитати Кравчука про РФ, Україну та війну

Перший президент України Леонід Кравчук називав своєю найбільшою помилкою те, що вірив Росії, яка насправді діє за схемою "сила повинна брати гору". Коментуючи розв’язану Росією війну на Донбасі, політик попереджав, що треба бути готовими до всього.

Що казав Кравчук про Росію, її стосунки з Україною та війну – читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Іноді я ставлю собі питання, що важливіше: сім'я чи Україна? Але не було б України, не було б і моєї родини. Тобто, на перше місце виходить Україна. І я її приймав на свої руки у Біловезькій пущі 1991-го , підписав усі установчі документи. І за неї я несу неймовірну відповідальність".

Коли 2020 року першого президента призначили главою української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, він заявив про таке: "Я вже в своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я ухвалив рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, – буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився".

Про російську агресію

"У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю".

"… щоб я завтра прокинувся, і мені зателефонували мої друзі і сказали: Леоніде Макаровичу, війна закінчилася! Це було б... Я навіть слів не можу знайти. Як би я танцював!"

"Я думаю, що і Росія втомилася від цієї війни на Донбасі, і не тільки на Донбасі. І якби ми знайшли спільно якісь шляхи, які не поставили б, як вони вважають, Росію у невигідне становище – це дало б конкретні результати. Для мене особисто не має значення, підійме це Путіна чи навпаки. Мені потрібно, щоб в Україні був мир".

"Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві, мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архіву, якого ніхто не мав. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, чого ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться нарешті... вона залишилася такою, якою була".

"Росія вже воює 150 років своєї історії і будь-які рішення ухвалює не через виконання міжнародних норм або правил поведінки, прийнятих у цивілізованому світі, а діє за схемою "сила повинна брати гору". І це особливо видно на прикладі України з часів створення незалежної держави. Тому ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв".

"Ми повинні бути готові до всього. Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як певну підпорядковану територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють".

"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання... ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну – війною, а не якесь АТО, – що вони вбивають, а не провокують. Діємо жорстко там, де потрібно, і гнучко там, де потрібно".

"Вона (Росія – ред.) не хоче жити за правилами, вона не має наміру навіть виконувати міжнародні правові норми. Тобто вона думає, що їй дозволено поводитися так, як вона того хоче. Я говорю: вона глибоко помиляється. І наслідки цієї помилки обов’язково будуть. Коли? Я не можу зараз сказати, але вони будуть дуже поганими для Росії".

"…Я хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не буде парад, якщо вони наважаться, перейдуть у стан несамовитості й підуть війною проти України. Це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну. Це не буде легкий рух, як вони відчули в Криму. Це буде бій, війна, захист Україною своєї землі. І я вірю, що цей захист буде дуже сильним і дуже патріотичним".

Про Крим

"Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Тому що знала, які тяжкі часи на неї чекають. Це ж не просто взяли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал... Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки – це була витратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями".

"Я на власні очі бачив, які жахи творилися в Криму, як жили люди: вони виходили опухлі від голоду, москіти їх заїдали. Їх туди переселили. І Хрущов дійсно просив Кириченка забрати Крим до складу УРСР. Ну, не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, краси, або як росіяни зараз роблять – на військову базу. Однак і цю базу потрібно утримувати, проте без води це неможливо. А води там немає".

Нагадаємо, 10 травня на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте також: