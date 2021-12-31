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"Моя улюблена дівчинка": Саакашвілі зізнався, що має маленьку доньку (фото)

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"Моя улюблена дівчинка": Саакашвілі зізнався, що має маленьку доньку (фото)

Facebook / Міхеіл Саакашвілі

Ім'я матері дівчинки політик не назвав.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вперше зізнався, що має маленьку доньку. Дівчинці на ім'я Еліса Марія Саакашвілі 1,5 роки.

Про це Саакашвілі 31 грудня написав у себе в Facebook із в'язниці в місті Руставі.

Він розповів, що цього року вона стала наймолодшою учасницею новорічного концерту "Головного каналу" у Грузії.

"Моя улюблена дівчинка і моя молодша донечка. Я щасливий, що мій Новий рік вирізняють серед інших не стіни в'язниці, а теледебют моєї улюбленої дівчинки", – написав політик.

Він зазначив, що доньку на телеекрані привітали зі сцени з її мамою, однак ім'я жінки Саакашвілі не назвав. За інформацією ЗМІ, на фото поряд з донькою політика грузинська співачка Софо Ніжарадзе.

Нагадаємо, що омбудсменка Людмила Денісова закликала народного захисника Грузії Ніно Ломджарію перевірити дотримання прав та свобод Міхеіла Саакашвілі у в'язниці у Руставі.

© Facebook / Міхеіл Саакашвілі
Facebook / Міхеіл Саакашвілі

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