"Мої слова спотворили": Келлог заявив, що не пропонував "розділити" Україну

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог заявив, що журналісти не зрозуміли його слова про "розподіл" України.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі X.

Він заявив, що журналісти "перекрутили його слова", оскільки він мав на увазі розміщення сил підтримки після припинення вогню в Україні.

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"Я говорив про сили підтримки, які можуть діяти після досягнення припинення вогню, аби зміцнити суверенітет України. Коли згадував «розподіл», мав на увазі зони відповідальності союзних сил (без участі американських військ). Я не мав на увазі поділ України як держави", - зазначив Келлог.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог запропонував поділити Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року.

Ми раніше інформували, що під час зустрічі з Дональдом Трампом Кіт Келлог виступив проти Стіва Віткоффа. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії.