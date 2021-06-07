Може бути присутня тема санкцій: Кравчук назвав потенційні теми бесіди Байдена та Путіна

Кравчук констатував, що Росія поводиться дуже агресивно щодо інших країн.

На зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним, яка планується на 16 червня у швейцарському місті Женева, обговорюватися може окрім українського питання і комплекс тем щодо виконання Москвою норм міжнародного права.

Відповідну думку озвучив очільник української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом".

Також читайте Зеленський готовий зустрітися з Байденом до саміту з Путіним: подробиці

"Вважаю, що під час бесіди торкнуться комплексу питань. І одне з них, як і позначав сам президент Байден, полягає в тому, щоб створити для Росії такі умови відносин зі Сполученими Штатами Америки, з Європою, такі принципи відносин, які б змусили Росію виконувати норми міжнародного права", - висловився перший український президент.

Кравчук зауважив, що сьогодні Росія фактично відмовляється від виконання міжнародних норм та поводиться агресивно. І це відбувається не тільки щодо України. Тому, на його думку, Байден може пригрозити Путіну розширенням і посиленням санкцій, якщо Росія не повернеться до цивілізованого поля.

Читайте також: Байден обіцяє "без вагань" реагувати на згубні дії Росії: заява

Також читайте Зустріч Байдена і Путіна: Швейцарія планує закрити повітряний простір над Женевою

"Росія втручається у вибори в різних країнах, отруює людей у різних країнах, тобто поводиться дуже агресивно і не зважає на норми та правила, які встановлені в цивілізованому світі", - заявив Кравчук.

Також, перший президент України припускає, що на зустрічі будуть порушуватися питання гарячих точок у різних регіонах світу.

"Це і Близький Схід, й інші країни, й інші регіони, де присутні серйозні конфлікти", - підсумував голова української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.

Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним у Женеві українське питання – з акцентом на підтримку України з боку США.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини світу: Байден та Путін зустрінуться у Женеві у червні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання