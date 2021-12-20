"Може бути війна": президент Польщі закликав не піддаватися на ультиматуми РФ до НАТО

"Може бути війна": президент Польщі закликав не піддаватися на ультиматуми РФ до НАТО

Дуда каже, що має бути контрультиматум.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що президент Росії Володимир Путін висуває ультиматуми НАТО, аби зокрема показати імперську силу РФ або вважає, що країни Заходу "переживають момент слабкості", під час якого вони погодяться на його "правила".

Про це Анджей Дуда сказав на пресконференції за результатами зустрічі із українським та литовським колегами у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області 20 грудня.

Президент Польщі зауважив, що слід згадати на історію і не погоджуватися на подібні ультиматуми. За його словами, після цього може бути серйозна військова агресія і війна.

"Якщо подивитися на історичну перспективу, то ми можемо вивчити важливі уроки і якщо подивитися, то в такій ситуації, коли одна велика держава озвучує ультиматум, і якщо на нього погоджуватись, то після того йде серйозна військова агресія і в результаті починається війна. Може бути контрультиматум, який буде намагатися заспокоїти ту сторону, яка хоче показати свої імперські амбіції", - заявив Анджей Дуда.

Польський президент висловив сподівання, що й іншим країнам НАТО, зокрема США, ця істина зрозуміла.

"Ніколи не потрібно піддаватись на такі ультиматуми і шантаж", — додав він.

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