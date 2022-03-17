"Може, настав час прибрати Росію з Радбезу ООН?" – Данілов про рішення Міжнародного суду

"Може, настав час прибрати Росію з Радбезу ООН?" – Данілов про рішення Міжнародного суду

Якщо РФ виключать з Радбезу ООН, вона не зможе ветувати рішення на підтримку України.

Оскільки Росія відмовилась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду ООН та не збирається припиняти війну в Україні, то РФ варто виключити з Ради безпеки Організації.

Про це 17 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Є рішення суду ООН, яке Російська Федерація каже, що виконувати його не збирається. Тоді в мене питання – а що тоді в Раді безпеки ООН робить Російська Федерація? Може, вже настав час звідти її прибирати, якщо вона не хоче виконувати ті правила і норми, які існують у цивілізованому сучасному світі?" – заявив Данілов.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний кримінальний суд ООН ухвалив рішення, яким зобов’язав Росію негайно припинити вторгнення до України.

Проте Росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного суду ООН.