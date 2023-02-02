Може піти шляхом України: Лавров пригрозив Молдові за бажання вступити до НАТО

Голова МЗС країни-агресорки РФ Сергій Лавров звинуватив Молдову у бажанні вступити до НАТО, заявивши, що країну перетворюють у "анти-Росію". Кишинів відреагував на закиди Лаврова, сказавши, що його заява є частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломаті.

Відповідну заяву Лавров зробив в черговому інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу.

Голова МЗС Росії заявив, що Молдова після України нібито "потрапила під вплив Заходу".

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Водночас президентку Маю Санду Лавров вважає мовляв "незаконно обраною". Він звинуватив Санду у тому, що президентка "рветься до НАТО" і "маючи румунське громадянство, готова об'єднатися з Румунією".

"Молдова - одна з країн, яку Захід хоче перетворити на чергову анти-Росію. Намагався і намагається він це зробити і щодо Грузії", - так відповів Лавров на запитання, яка країна навколо Росії може піти шляхом України.

Це одна з країн, які Захід хоче перетворити на чергову антиРосію", - сказав він.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови відповіло, що заява Лаврова є частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломаті. У Молдові нагадали Росії про демократію та свободу вибору.

У Кишиневі рішуче заперечили заяви голови російської дипломатії, наголосивши, що його слова не відповідають правді.

"Нагадуємо російській стороні, що Молдова йде шляхом європейської інтеграції. Молдова та її мешканці, незалежно від політичних чи геополітичних переваг, прагне до миру, свободи та демократії. Будемо вдячні всім країнам, у тому числі й Росії, за повагу до рішення нашого народу. Молдова чітко обрала своє майбутнє, і це майбутнє бути частиною вільного світу", - йдеться у заяві міністерства.

Нагадаємо, раніше депутат молдовського парламенту від провладної партії "Дія і солідарність", до якої належить президентка Мая Санду, запропонував проблему Придністров’я вирішити за участю України та НАТО.

У Міністерстві закордонних справ Молдови вважають, що перемога України у війні з РФ сприятиме виведенню російських військових із самопроголошеного Придністров'я.

Тим часом президентка Молдови Мая Санду просить союзників зміцнити можливості ППО держави. За її словами, Москва намагається дестабілізувати її країну.

Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце попереджав про плани Росії вторгнутися до Молдови 2023 року. За його словами, реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, російська загроза є реальною для Молдови, а стан молдовської армії бажає кращого.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає заяву Молдови щодо ймовірного нападу Росії 2023 року критичною.

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