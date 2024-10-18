Може спровокувати Третю світову війну: Фіцо відреагував на План перемоги Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав План перемоги Володимира Зеленського суперечливим. Мовляв, його виконання може призвести до Третьої світової війни.

Про це словацький політик заявив у Брюсселі, повідомляє TASR.

Фіцо наголосив, що підтримує членство України в Європейському Союзі. Втім, до її членства в НАТО, яке є одним з Пунктів перемоги, він ставиться з хвилюванням. За словами політика, нібито це може спровокувати Третю світову війну. Словацький прем'єр заявив, що нібито цей план розділяє країни. Мовляв, саме тому Європейська рада не ухвалила чіткої позиції щодо нього.

Вкотре Роберт Фіцо наголосив, що своїм вторгненням до України РФ порушила міжнародне право. Втім, наголосив прем'єр, йому не подобаються пропозиції, які "провокують відкриту дискусію". За його словами, йдеться про вступ України до НАТО або постачання ракет, здатних уражати цілі на території Росії.

"Перед усіма лідерами ЄС, у присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія уряду, яку я знаю, залишається чинною, що ми хочемо зосередитися на змістовному та раціональному співробітництві з Україною, результатом якого має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують", – наголосив Фіцо.

Нагадаємо, 16 жовтня у парламенті президент Володимир Зеленський представив План перемоги України. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перші чотири пункти треба реалізувати під час війни.

Також Зеленський повідомив, що план має не лише п’ять пунктів, які були оприлюднені, а містить ще й таємні додатки. Київ просить надати допомогу за цим засекреченими пунктами якомога раніше.

Читайте також:

Залужний прокоментував мирний план України: допомоги партнерів недостатньо