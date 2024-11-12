Може стати Черчиллем нашого часу: в Естонії оцінили друге пришестя Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп може стати Черчиллем нашого часу в контексті російсько-української війни.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в ефірі CNN.

"Я думаю, що у нього є можливість стати Черчиллем нашого часу", - відповів політик на запитання про те, чого можна очікувати від другої каденції Трампа.

За його словами, сучасні геополітичні умови схожі на ситуацію в Європі 1938-го, коли інші рішення лідерів того часу могли б зупинити очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера і запобігти початку Другої світової війни.

"Американський лідер, який вступає на посаду, має розуміти відповідальність, яка на нього лягає. Це стосується також конфліктів на Близькому Сході та в Африці", – висловився естонський міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США одразу дозволила зробити "до врегулювання конфлікту в Україні семимильний крок".

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